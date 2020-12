Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio e la Mae S.p.A di Piacenza della famiglia Rovellini donano contributi in denaro per decine di migliaia di euro a famiglie italiane in difficoltà post Covid e 150mila mascherine Ffp2 ad alta protezione anti Covid, per un valore commerciale di 300mila euro. Si tratta della prima consegna di fondi e dispositivi sanitari, ufficializzata a Brescia poche ore fa, nell’ambito di una serie di donazioni che le Olimpiadi del Cuore assegnano dopo la raccolta effettuata con l’edizione 2020 del ‘Mattone del Cuore’ del 28 e 29 agosto agli stabilimenti balneari Alpemare e Annetta di Forte dei Marmi.

