Domani Flavio Briatore sarà dimesso e proseguirà l’isolamento a casa. Lo fa sapere l’ospedale Irccs San Raffaele di Milano, dove l’imprenditore 70enne è ricoverato da lunedì scorso dopo essere risultato positivo al test per Covid-19. “Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene – dice -. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche se mi auguro di uscire presto”, ha raccontato Briatore in un’intervista a La Stampa dicendosi sollevato per il risultato negativo del tampone effettuato su suo figlio di 10 anni, Falco.

E sui contagi legati al suo locale di Porto Cervo: “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate”.

Sui contagiati al Billionaire, Briatore afferma: “Stiamo seguendo ora dopo ora le condizioni di tutti. Stanno tutti bene a parte un ragazzo che aveva precedenti patologie. Posso solo dirle che non appena è scattato l’allarme abbiamo disposto il tampone per tutti i dipendenti.

Abbiamo saputo di ragazzi che a gruppi di 50 o 60 ordinavano le casse di champagne e se le andavano a bere sulla spiaggia insieme con i fornitori. Ballavano e facevano festa sino all’alba. Lì certo non potevamo intervenire”. Quanto al fatto che sui social mi chiamano ‘Briauntore’, “mi lascia indifferente – dice -. Sono un capro espiatorio perfetto, e la cosa era facilmente prevedibile”.