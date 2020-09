Aumentano ancora, per la settima settimana consecutiva, i contagi da coronavirus in Italia. Cresce pure l’età mediana dei positivi, segno che la trasmissione interfamiliare, e in particolare dai più giovani agli anziani, è sempre più diffusa. È quanto rilevano ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità nel report di monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia.

La maggior parte dei casi (81,9%) continua ad essere contratta sul territorio nazionale, con una diminuzione dei casi importati da stato estero (10,8% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio). È in diminuzione da due settimane la percentuale casi importati da un’altra Regione (5,5% nella settimana corrente). Una tendenza che indica come si stia esaurendo la scia dei contagi causati dal rientro dalle vacanze estive.

“Durante l’estate in Italia, come in Europa, si è verificata una transizione epidemiologica dell’epidemia da SARS-CoV-2 con una aumentata circolazione del virus in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di aggregazione) e di aumentata mobilità intra e inter nazionale in una popolazione più giovane” si legge nel report. Da tre settimane, tuttavia, si assiste a un ulteriore cambiamento epidemiologico: una maggiore trasmissione in ambito domiciliare e familiare con circolazione del virus anche tra persone con età più avanzata. È infatti ancora in aumento l’età mediana dei casi diagnosticati (41 anni nella settimana di monitoraggio) ed il 35% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio ha un’età maggiore di 50 anni.