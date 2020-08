‘‘Stiamo attenti a non importare il Covid. Molti tra i focolai che si sono sviluppati recentemente in Italia arrivano da fuori. Qui il razzismo non c’entra, evitiamo di ripetere gli errori dello scorso febbraio. Adesso che l’Italia è più avanti degli altri nel contenimento dell’epidemia, cerchiamo di non buttare via il lavoro fatto. Non rimescoliamo le carte, prima di riaprire a ingressi senza le precauzioni del caso dobbiamo accertarci che gli altri Paesi siano arrivati dove siamo noi adesso”. Lo dice Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri a Libero. ”Non facciamoci trarre in inganno dal numero dei contagiati, che poi vuol dire persone con tampone positivo. Se salgono, è anche perché ora li sappiamo trovare, e questa è una buona notizia. Forse gli altri Paesi li cercano ancora meglio di noi”. I posti più pericolosi, dice, ”sono i macelli, le aziende di trasporti, le feste con tante persone, le discoteche, che è giusto restino chiuse. Anche se poi bisogna riconoscere che l’ambiente dove più ci si contagia è la famiglia, dove ci si passa il virus l’uno con l’altro, un po’ come succede sulle navi dove i profughi sono in quarantena. Un discorso a parte meritano residenze per anziani e ospedali, ma qui adesso c’è grande attenzione”.

