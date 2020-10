“Hanno deciso di seppellire un Paese per proteggere un fortino. Sono arrivati a chiudere le scuole per preservare uno status quo; un sistema consolidato; Un oligopolio, con un giro d’affari di 10-12 miliardi di euro. Quando il trasporto pubblico di linea (Tpl) in questo momento è il focolaio principale di coronavirus che c’è in Italia”. A denunciarlo all’Adnkronos è Francesco Artusa, fondatore di Fai Trasporto Persone, associazione leader della rappresentanza del trasporto pubblico non di linea, nata 10 anni fa, in piazza a manifestare ai tanti sit in di protesta del comparto in tutta Italia.

