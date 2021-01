La campagna di vaccinazione contro il Covid è partita: “Il Parlamento italiano ha approvato il piano vaccinale stabilendo l’ordine di tempo per le varie categorie dei nostri concittadini. Si è partiti con il personale sanitario, sociosanitario e quello che lavora all’interno degli ospedali italiani insieme con il personale e gli ospiti delle residenze per anziani. Una popolazione di circa un milione e 800 mila persone. Sono le più esposte al contagio, quindi da mettere in sicurezza prima possibile”. Così, a Famiglia Cristiana, il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri, sull’inizio della campagna vaccinale. “Proseguiremo poi con le persone più fragili – aggiunge – e cioè le più anziane in ordine di età. Poi toccherà ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali: dalle scuole al trasporto pubblico locale, al personale e ai detenuti delle carceri, alle categorie della pubblica allargata che hanno un livello alto di esposizione al contagio. Infine al resto della popolazione che vorrà vaccinarsi”.

