Più di un milione e 400mila italiani hanno sviluppato gli anticorpi per il SarsCov2, il che significa che le persone entrate in contatto con il virus sono sei volte di più rispetto al totale dei casi registrati ufficialmente durante la pandemia. Dall’indagine sierologica effettuata su 64.660 individui sono risultate con IgG positivo un milione e 482mila persone, il 2,5% della popolazione residente in famiglia.

Nell’illustrare i dati, Istat e ministero della Salute hanno precisato che le condizioni emergenziali in cui si è svolta l’indagine non hanno permesso di arrivare ai 150mila soggetti previsti. Tuttavia le tecniche adottate hanno consentito la produzione di stime coerenti sia con i dati di contagio e mortalità sia con risultati di rilevazioni condotte a livello locale.

Le differenze territoriali sono molto “accentuate” e la Lombardia raggiunge il massimo con il 7,5% di sieroprevalenza, ossia sette volte il valore rilevato nelle regioni a più bassa diffusione, soprattutto del Mezzogiorno.