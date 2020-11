“Come ha dichiarato anche la ministra Bellanova, non c’è alcuna necessità di ‘prendere d’assalto’ i supermercati. Le nostre aziende sono assolutamente in grado di garantire, come nei mesi passati, i rifornimenti degli scaffali in tempi rapidi senza alcun rischio per il consumatore di trovarsi a corto di derivati del pomodoro”. Così Giovanni De Angelis, direttore generale di Anicav, l’associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali, intervistato da Adnkronos/Labitalia, rassicura sui rifornimenti di prodotti derivati da pomodoro nei supermercati nel caso di lockdown mirati per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

