AI PRIMI di febbraio 2021 gli studenti delle scuole superiori di tutte le Regioni sono rientrati a scuola. Timori e preoccupazioni, però, purtroppo permangono, dato che i numeri dei contagi sono ancora elevati. E c’è un’altra incognita, quella delle nuove varianti del coronavirus: a destare l’attenzione, in particolare, è la variante scoperta nel Regno Unito, maggiormente trasmissibile e probabilmente anche più letale, che attualmente è diffusa anche in Italia. Oggi, inoltre, i contagiati in età scolare, con meno di 18 anni – spesso fortunatamente asintomatici – sono quasi il 20% del totale, una quota di giovani molto più elevata rispetto a quella registrata nella prima fase della pandemia. La circolazione della nuova variante insieme all’apertura delle scuole potrebbero mettere i bastoni fra le ruote alla campagna di vaccinazioni, appena avviata. Insomma, il momento è delicato. A spiegarlo è Massimo Andreoni, Direttore della Uoc Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata.

Dalla variante ai vaccini

La variante cosiddetta inglese, in sigla B.1.1.7, complica un po’ le cose. Dagli studi sappiamo che la trasmissibilità dei questa forma mutata è maggiore di una percentuale dal 30 al 50%, stando agli ultimi dati forniti dal gruppo Nevrtag – organo che assiste il governo inglese nella gestione della pandemia (un po’ come il nostro Comitato scientifico). E non è tutto, perché secondo le stime degli esperti sarebbe associata una mortalità superiore. L’aumentata contagiosità potrebbe far sì che, se non contrastata rapidamente, la nuova variante, in Italia diffusa circa nel 20% dei casi, diventi in seguito prevalente. “Questo potrebbe avvenire nel giro di poche settimane – sottolinea Massimo Andreoni – se non adottiamo restrizioni, incluse possibili chiusure, e impieghiamo tutti gli sforzi nella campagna vaccinale”. La vaccinazione è un’arma importante e in questa cornice una buona notizia c’è: le prime indagini del ministero della Salute britannico sui vaccinati indicano che sia il vaccino Pfizer-BioNTech e AstraZeneca risultano ad oggi efficaci anche contro la nuova variante. Tuttavia, questo elemento non deve farci rilassare, ma anzi spingerci ad agire.

Contenere il contagio entro l’estate

“L’obiettivo – sottolinea l’infettivologo – è di riuscire a riprendere quanto prima il controllo dell’epidemia. In base all’esperienza dell’anno appena trascorso, sappiamo che la circolazione del virus nella stagione estiva è ridotta. Per questo si punta ad arrivare a quel momento con una bassa diffusione dell’infezione e contemporaneamente il massimo numero di persone vaccinate”. E per farlo è necessario già ora contenere in tutti i modi il contagio, per difendere in tutti i modi anche la campagna vaccinale.

Perché tenere le scuole aperte è un rischio

Al contrario, la didattica in presenza potrebbe agevolare la maggiore circolazione del virus. “Il contagio può avvenire non solo in classe – sottolinea l’esperto – ma anche negli spostamenti da e per la scuola e nei momenti di aggregazione all’ingresso e all’uscita”. E questo può mettere a rischio non solo la salute dei ragazzi e dei loro familiari ma anche il raggiungimento degli obiettivi citati. “I motivi sono due”, rimarca Andreoni, “Da un lato il fatto che, nonostante tutte le precauzioni del caso, come distanziamento e mascherine, il momento della vaccinazione in sé può rappresentare un’occasione di contagio. E quante più persone positive e asintomatiche, fra cui potenzialmente giovani e giovanissimi, si recano a vaccinarsi, tanto maggiore è il rischio”.

Ma c’è un’altra ragione, ed è legata al comportamento dei virus. “Se il coronavirus circola in maniera sostenuta fra la popolazione già vaccinata, che sta sviluppando la risposta immunitaria – spiega l’infettivologo – questo può facilitare l’emergere di ceppi virali resistenti agli anticorpi generati dal vaccino. In altre parole potrebbe accadere che nuove mutazioni prodotte in maniera spontanea e casuale – il virus muta continuamente – che normalmente, in gruppi di persone non vaccinate, non prenderebbero piede, potrebbero invece diventare prevalenti”. Proprio la presenza di anticorpi contro la forma classica del virus, dunque, può favorire la selezione di nuove mutazioni che via via diventano più diffuse. “La probabilità che questo accada – conclude Andreoni – è strettamente collegata alla replicazione del virus. Tanto maggiore è la circolazione del patogeno e tanto più è elevata””.