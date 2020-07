Deliri, psicosi, infiammazioni al cervello e anche l’ictus. Sono i problemi neurologici riscontrati in pazienti lievemente colpiti da Covid-19 o in fase di recupero. L’allarme arriva da uno studio pubblicato su ‘Brain’. I ricercatori dell’Institute of Neurology dell’University College London Hospital hanno rivelato un aumento di una condizione pericolosa chiamata encefalomielite acuta disseminata (Adem) nei pazienti positivi al coronovirus durante la prima ondata di infezioni che ha colpito la Gran Bretagna. “I casi sono aumentati da uno al mese prima della pandemia, a due o tre alla settimana in aprile e maggio”, sottolineano i neurologi al ‘The Guardian’.

