Gli attuali ospiti del Cara (Centro accoglienza richiedenti asilo) di Bari-Palese “hanno eseguito lo screening sierologico o il tampone orofaringeo con risultato negativo. Non sono programmati arrivi nella regione Puglia e già martedì 28 luglio il centro verrà alleggerito con il trasferimento di oltre 200 migranti”.

Lo rende noto la Prefettura di Bari. Nel capoluogo pugliese nei giorni scorsi, provenienti da Lampedusa, in Sicilia, sono giunti circa 400 migranti. Questa circostanza ha provocato polemiche sul rischio di contagio da Covid-19.

La più accesa quella aperta dal candidato di centrodestra Raffaele Fitto, che aveva rilanciato le parole di Matteo Salvini: “Quello che sta accadendo in queste ore in Puglia, nel totale silenzio delle istituzioni (Regione in testa, Emiliano se ci sei batti un colpo), è pazzesco. Mentre aumentano i casi positivi al Covid e alcuni reparti ospedalieri vengono chiusi, al Cara di Bari, solo ieri, sono arrivati quasi 400 immigrati”.