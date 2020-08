Ieri mattina il portale Cinque Quotidiano ha parlato di CoronaVirus fra le mura di Ballando con le Stelle e di positività al Covid-19 del ballerino Samuel Peron e della sua partner Rosalinda Celentano.

In serata però la notizia è stata parzialmente rettificata parlando di tampone positivo solo per Samuel Peron e di tampone negativo per Rosalinda Celentano che – nonostante abbia danzato con lui – non avrebbe preso il virus.

“Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al CoronaVirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta positivo solo Samuel Peron che, tema ricorrente in questi giorni, aveva trascorso le vacanze in Sardegna. (sta bene, per fortuna)”.

Al momento quindi il ballerino sarebbe in isolamento domiciliare e non può fare le prove con la sua partner per almeno due settimane. Come si comporteranno gli autori? La coppia Peron-Celentano entrerà in gara in un secondo momento?

La produzione di Ballando con le Stelle è al momento sospesa per sanificare l’Auditorium Rai di Roma. Milly Carlucci per il momento non ha commentato.