La variante inglese (Alpha) è ormai diffusa in tutta la Lombardia e resta la predominante, mentre le altre varianti sembrano al momento meno diffuse. Le proporzioni, secondo l’ultimo report della Regione Lombardia, parlano di un 89% di variante inglese trovata nei tamponi analizzati, contro uno 0,47% di variante Delta, o indiana. Sono presenti anche varianti che vengono da molte parti del mondo – la brasiliana (Gamma), la sudafricana (Beta), la sudamericana – tutte con incidenza percentuale inferiore all’1%, tranne la nigeriana che è pari all1%.

Poco diffuse – dice un report regionale che analizza gli ultimi tre mesi con mappe e grafici – “ma risulta fondamentale monitorarne e limitarne la diffusione, soprattutto alla luce dell’incertezza circa la maggiore capacità di infezione e possibile resistenza ai vaccini”.

Fino a ieri sono stati analizzati 16.638 tamponi per trovare il genotipo e tra questi il numero totale di casi di variante Delta rilevati corrisponde a 81. Due sono sono risultati ad aprile, 70 a maggio e 9 nelle prime due settimane di giugno. ll numero assoluto è significativo, ma ancor più la percentuale: 1,20% a maggio, 1,15% a giugno sul totale di genotipizzazioni.

Dalla direzione Welfare regionale lombarda dicono che “dai dati inglesi, che sono avanti rispetto a noi di molte settimane per questa variante Delta, risulta che la copertura vaccinale sia efficace. Non c’è motivo di allarme, ma teniamo la situazione sotto stretto monitoraggio”. E il presidente della Regione Attilio Fontana: “Tutti i casi sono monitorati e seguiti, la situazione ad oggi è sotto controllo. Dovremo monitorare costantemente la situazione per vedere che non si verifichino nuovi focolai con questa variante”.