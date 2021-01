Sono trecento i medici morti in Italia dall’inizio della pandemia, a marzo scorso. Trecento vite spezzate, almeno, tra corsie d’ospedale, terapie intensive, studi di famiglia, in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Centoventi di loro, quasi la metà, sono scomparsi a partire dal primo ottobre, travolti dalla seconda ondata. E ora il grido d’allarme che arriva dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici odontoiatri è sempre più forte: “Non vogliamo più essere chiamati eroi, pretendiamo fatti concreti per tutelare la nostra salute: vaccinare ora tutti i medici“.

L’ultimo nome sul memoriale pubblicato dalla Fnomceo è quello di Bartolo Tarsia, 69 anni, medico di base a Reggio Calabria. Una notizia arrivata ieri sera, dal presidente dell’Ordine di Reggio Calabria, Pasquale Veneziano.

Poche ore prima se ne era andato Agostino Consolaro, medico in pensione di Gallarate, in provincia di Varese, che continuava a visitare gratuitamente in bisognosi. Uno dei tanti tornati in servizio proprio per dar una mano durante l’emergenza, in solidarietà ai colleghi e sempre accanto ai pazienti. E ancora, sempre ieri, erano arrivati i tristi aggiornamenti della scomparsa di Giuseppe Tortorella, pediatra di libera scelta di Grumo Appula (Bari), ora in pensione; Leonardo Tarallo, medico di medicina generale, di Terrazzo (Verona), e Federico Marzocchi, pensionato ed ex dipendente dell’Ausl di Bologna.

“Trecento medici deceduti per il Covid, mentre esercitavano la loro professione, è un numero veramente spropositato, una vera e propria strage in questa pandemia, un prezzo altissimo che la professione medica e odontoiatrica ha pagato per garantire la salute di tutti – sottolinea il presidente della Fnomceo Filippo Anelli – Avevamo pensato che, nella prima fase della pandemia, la loro morte fosse legata alla carenza dei dispositivi, alla mancata applicazione o attuazione dei protocolli di sicurezza; ma la strage è continuata anche nella seconda fase, anche in questi ultimi giorni”.

A oggi, racconta Anelli, “solamente 790.251 le dosi di vaccino somministrate agli operatori sanitari, su un totale di 1.312.275. Ben 397.583 dosi sono state invece iniettate a personale non sanitario e non appartenente alle altre aree a rischio come ad esempio quelle degli ospiti delle Rsa e degli over 80. È inaccettabile vedere persone che non svolgono un’attività così rischiosa essere sottoposte al vaccino e osservare una larga parte della professione medica non ancora vaccinata”.

Una situazione complicata ancora di più oggi a causa del ritardo nella consegna dei vaccini Pfizer-BioNTech e dei tagli già annunciati da AstraZeneca (che comunque non otterrà il via libera prima del 29 gennaio).