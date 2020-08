Un 17enne della Bergamasca, positivo a Covid-19, si trova in terapia intensiva al Policlinico di Milano. Il giovane, originario di Albano Sant’Alessandro, era stato inizialmente ricoverato all’ospedale Bolognini di Seriate, ma “il personale sanitario – riferiscono dall’Ats di Bergamo – ha ritenuto opportuno, vista l’evoluzione della malattia, un trasferimento in un centro specializzato. A seguito dell’indagine epidemiologica condotta dal nostro Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, tutti i contatti individuati effettueranno il tampone nella giornata di oggi”, aggiungono dall’Agenzia per la tutela della salute.

Fonte