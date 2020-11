“Sono 15 le Regioni e province autonome che hanno oltre il 40% dei posti occupati nell’area medica (ultima rilevazione 23 novembre) e di queste ben 10 sono oltre il 50%, e 3, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento, hanno superato il 70%. Cresce l’occupazione di posti letto nell’area non critica nelle regioni sotto soglia 40%, fatta eccezione di Sicilia e Toscana dove si osserva un leggero calo”. E’ il quadro tracciato dalla Società italiana di Medicina interna (Simi) facendo il punto della situazione. La soglia del 40% di posti letto dedicati ai pazienti Covid-19 in area medica, cosiddetta ‘area non critica’, “indicata come livello di allarme dal decreto del ministro della Salute del 30 aprile 2020, è stata già superata in numerose Regioni tanto da essere stata registrata una media nazionale del 51%, dato in costante crescita”, ricorda la Simi.

