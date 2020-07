Salgono anche in Valle d’Aosta i casi positivi al Covid-19, in particolare, un focolaio sarebbe stato individuato tra alcuni lavoratori stagionali in un alpeggio. A comunicarlo una nota della Regione in cui si sottolinea che ”secondo i dati forniti dall’Usl sono saliti a 1.206 i casi di contagio da Covid -19 nel territorio regionale. Dieci nuovi casi sono stati individuati tra ieri e oggi: per sette casi si tratta di un focolaio rilevato grazie ai controlli eseguiti sui lavoratori stagionali in un alpeggio della Regione. Altri due sono stati scoperti per il tramite dell’attività di screening e uno dai controlli in ospedale. Le dieci persone risultate contagiate sono state poste in isolamento domiciliare”, conclude la nota della Regione.

