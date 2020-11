Non solo i soldi che avrebbe preso da Live Non è la d’Urso e dal settimanale Chi, Fabrizio Corona nella sua intervista per Vanity Fair ha parlato anche di Belen Rodriguez. L’ex re dei paparazzi ha rivelato un segreto sulla showgirl argentina, pare infatti che la conduttrice di Tu Si Que Vales non sia affatto attaccata ai soldi e che in passato abbia rifiutato varie ospitate in cui poteva portare a casa migliaia di Euro. Fabrizio ha poi accusato Stefano De Martino di chiamare i fotografi per farsi paparazzare insieme alla sua nuova fiamma, la modella Mariacarla Boscono.

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono COOOOOOOOSAAAAAAA? pic.twitter.com/OeZP56atCp — G. (@LaGio___) October 27, 2020

“Ammetto di filmare il mio matrimonio per fare soldi e non faccio il puritano. Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io: De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme. L’unica che non fa queste cose è Belen Rodriguez perché è tonta. A lei non frega niente dei soldi. Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare. Se le dicevo: “Andiamo a bere il caffè in quel bar che ci danno 15 mila euro”, lei rispondeva: “Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu”. Solo sulle vacanze riuscivo a convincerla. Le dicevo: preferisci che le foto ce le facciamo fare noi così vieni fuori bella e ci guadagniamo anche, oppure che te le fa il primo che passa e magari si vede la cellulite? Era un po’ come usare i filtri di Instagram, ma in carne e ossa”.

Diciamo anche che se Belen rifiutava certe cifre è perché poteva permetterselo. Non so voi, ma io per 15.000€ andrei anche a bermi caffè e sale in un bar.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la foto del bacio pubblicata da Chi.

Belen Rodriguez: il primo bacio con Antonino Spinalbese #gossipitalianews pic.twitter.com/mFsu031WhH — GossipItalia (@GossipItalia3) November 3, 2020