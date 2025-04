Corona svela retroscena su Blasi, Totti, GF Vip e Asia Argento

Negli ultimi mesi, Fabrizio Corona ha focalizzato la sua attenzione sulla curva sud e sui Ferragnez, in particolare su Fedez, ma recentemente è tornato a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti nel programma “Falsissimo”. Ha rivelato presunti flirt di Ilary, incluso quello con un ballerino, e ha discusso del perdono da parte di Totti. Durante il suo intervento al Grande Fratello Vip, Corona ha condiviso un curioso retroscena: prima di andare negli studi, era a casa di Asia Argento, dove ha bevuto e trascorso del tempo con l’attrice.

Corona ha spiegato che Mediaset lo aveva contattato per partecipare al GF Vip e che c’era un accordo per non parlare di Ilary e viceversa. Tuttavia, all’ultimo momento, gli hanno detto che Ilary non lo voleva. Anche se alla fine l’hanno fatto partecipare, il conflitto è emerso durante il programma. Corona ha descritto un incontro con Asia quando entrambi avevano bevuto e fumato, portandoli a una relazione momentanea.

Dopo la sua ospitata, Totti ha contattato Corona per esprimere il suo dispiacere e per dire che entrambi erano stati usati nella situazione. Totti, pur sapendo dei tradimenti di Ilary, ha scelto di perdonarla a patto che lei si allontanasse dal mondo della televisione e di Instagram. Tuttavia, Ilary, già indipendente, ha rifiutato di rinunciare alla sua carriera, innescando la vera crisi tra i due.