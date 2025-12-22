Corona–Signorini, esplode il caso “Falsissimo”: sequestri, accuse choc e il mondo del gossip in subbuglio

Il mondo dello spettacolo italiano è stato travolto da un nuovo terremoto mediatico che vede protagonisti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Al centro della bufera c’è il format YouTube “Falsissimo”, diventato in poche settimane uno dei contenuti più discussi del web. Il 21 dicembre 2025, la Procura di Milano ha disposto il sequestro del materiale legato alla seconda puntata del programma, dopo una denuncia presentata da Signorini per diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, il cosiddetto revenge porn.

Tutto è iniziato con la prima puntata di Falsissimo, nella quale Corona ha lanciato accuse pesantissime contro il direttore di Chi e volto storico del Grande Fratello Vip. L’ex re dei paparazzi ha parlato apertamente di un presunto “sistema” che regolerebbe l’accesso al reality, mostrando chat, audio e testimonianze anonime che avrebbero dovuto smascherare dinamiche nascoste dietro le quinte della TV italiana. Un racconto esplosivo che ha immediatamente infiammato social e siti di gossip.

La risposta di Alfonso Signorini è stata netta ma silenziosa: nessuna dichiarazione pubblica, ma una denuncia formale affidata ai suoi legali. Da lì, il colpo di scena: il sequestro del materiale di Falsissimo proprio a poche ore dalla messa online della seconda puntata, annunciata da Corona come “ancora più sconvolgente della prima”.

Fedele al suo stile, Corona non è rimasto a guardare. Attraverso Instagram e altri canali social ha documentato la sua versione dei fatti, parlando di censura e promettendo di non fermarsi. Anzi, ha dichiarato di stare già lavorando a una nuova versione della puntata, pronta – a suo dire – a far discutere ancora di più. Il suo avvocato Ivano Chiesa ha difeso la linea del cliente, sostenendo che sarà la magistratura a stabilire se si tratti di cronaca o di violazione della privacy.

Intanto, il gossip impazza. Ex concorrenti, opinionisti e personaggi del mondo dello spettacolo osservano con attenzione, tra commenti sibillini e prese di distanza. Il caso ha riacceso vecchie polemiche sul Grande Fratello Vip, alimentando sospetti, retroscena e teorie che continuano a rimbalzare sui social.

L’inchiesta è ancora agli inizi, ma una cosa è certa: lo scontro tra Corona e Signorini è destinato a far parlare ancora a lungo, tenendo il pubblico incollato allo schermo tra tribunali, social network e nuove possibili rivelazioni.

