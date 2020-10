Dopo il video choc pubblicato da Nina Moric sul suo profilo Instagram che mostra il figlio Carlos affermare, nel corso di una videochiamata con lei, che il padre (Fabrizio Corona, ndr) non ha il Coronavirus (”è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma”) e che lo picchia e lo obbliga ad assumere psicofarmaci, l’ex re dei paparazzi risponde pubblicando su Instagram il certificato medico che attesta la sua positività al Covid 19. “Sintomi del Covid finiti, mente lucida e serena. Carlos un po’ meglio ma positivo al Covid”, rivela sulle sue storie Corona pubblicando un video in cui, a torso nudo e con un cappellino in testa, beve una tazza di caffè.

