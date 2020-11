Fabrizio Corona ieri sera è stato ospite in collegamento da Massimo Giletti a Non è l’Arena dove ha potuto confrontarsi con la sua ex compagna Asia Argento, con sua madre e con Alessandro Cecchi Paone, con cui in passato ha avuto non pochi screzi.

Fabrizio Corona nel suo lungo intervento ha definito l’Italia il paese peggiore d’Europa (“dove non funziona niente”) ed ha candidamente ammesso di sentirsi Dio.



A fine puntata Massimo Giletti – nel salutarlo – gli ha ricordato che il prossimo 25 novembre il tribunale deciderà sul suo futuro, ovvero se mantenerlo agli arresti domiciliari o se rispedirlo in carcere.

A questo punto Corona, visibilmente commosso e con le lacrime agli occhi, ha confessato che non vorrebbe tornare in carcere per il bene di suo figlio Carlos Maria.

“Prego Dio che mi aiuti a non tornare in carcere perché sarebbe la morte per mio figlio, a me non me ne frega niente. Non voglio che sia un atto di pietà. Detto questo voglio dirti che ti voglio un bene nell’anima, come voglio bene ad Asia [Argento, ndr] ed a mia mamma, siete state le uniche tre persone che in questo momento mi sono vicino. Grazie per questa trasmissione”.

Questa la risposta di Giletti:

“So bene che sei il Diavolo per molti, ma stare vicino a chi sta in difficoltà è importante. In bocca al lupo, ad maiora”.

Quale sarà il destino di Corona?