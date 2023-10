Corona, oggi a Avanti Popolo news su scommesse? Abodi: "Paradossale"

Fabrizio Corona, ospite stasera della Rai ad Avanti popolo, promette nuove rivelazioni sul caso scommesse che sta scuotendo il calcio italiano. L’ex re dei paparazzi, che da poco è tornato un uomo libero dopo vicende giudiziarie, stasera nel programma di Nunzia De Girolamo dovrebbe portare nuovi elementi, mentre sul caso è in corso l’indagine della procura di Torino. “A me sembra paradossale che un personaggio del genere possa diventare un portavoce di istituzioni”, dice il ministro dello Sport, Andrea Abodi, oggi ospite a “24 Mattino” di Radio 24. “C’è un segreto istruttorio, penso che siamo andati un po’ oltre”.

“Bisogna fare in modo che esca quello che deve uscire, che non ci sia omertà e si affronti il problema di petto”, prosegue. “Bisogna fare in modo che si capisca il danno procurato, non solo in termini di reputazione del singolo calciatore, del club o della Lega ma anche verso lo stato d’animo dei tifosi che provano dispiacere, tradimento, amarezza. È questo il dato più grave”.