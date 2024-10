Corona lancia la bomba su Fedez: “Innamorato di una ragazza da 5 anni”

Dopo le rivelazioni su Fedez e Taylor Mega, Fabrizio Corona ha ripreso la parola nel podcast Gurulandia, fornendo nuove informazioni sul rapper milanese. Corona ha rivelato che Fedez sarebbe innamorato di una ragazza da cinque anni, ma non può instaurare una vera relazione con lei poiché la donna è fidanzata. Secondo quanto dichiarato, i due si sarebbero incontrati inizialmente nell’appartamento di Fedez, utilizzato per le registrazioni di Muschio Selvaggio.

Secondo Corona, nello studio di Muschio Selvaggio, Fedez avrebbe creato un ambiente intimo simile a un villaggio, dove ha avuto modo di frequentare diverse ragazze. Dopo la sua relazione con Chiara Ferragni, Fedez avrebbe avuto molte storie brevi con altre donne, però la sua attenzione sarebbe rimasta fissa su questa ragazza fidanzata, che lui desidererebbe avere nella sua vita. Il rapper, secondo Corona, vorrebbe trasformare questa affettività in qualcosa di più, ma la situazione è complicata a causa del fidanzamento della donna.

Corona sostiene inoltre che la relazione tra Fedez e Chiara vivrebbe in un contesto idealizzato e non corrispondente alla realtà, evidenziando che anche molti aspetti della loro vita coniugale apparirebbero come una “bolla” creata per mascherare conflitti e tradimenti. Fedez, come riportato, avrebbe tradito Chiara, ma questi tradimenti sarebbero avvenuti al di fuori della loro vita pubblica, più che in un contesto di coppia aperta.

Nonostante i problemi, Corona afferma che Fedez e Chiara hanno vissuto momenti di amore autentico e conclude augurando loro di poter fare pace. La soluzione ai loro problemi, secondo lui, sarebbe riallacciare i rapporti e affrontare direttamente le difficoltà che stanno vivendo attualmente.

Fabrizio Corona, con le sue affermazioni, non solo scava nella vita affettiva di Fedez, ma evidenzia anche l’apparenza di felicità che spesso contraddistingue le celebrità, proponendo uno sguardo critico sulle relazioni sentimentali in un contesto di fama e successo.