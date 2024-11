Corona fa outing a un altro famosissimo calciatore e lancia una bomba

Nel 2023, Fabrizio Corona ha attirato l’attenzione per le sue rivelazioni riguardanti il mondo del calcio e l’orientamento sessuale dei calciatori. L’ex re dei paparazzi ha fatto outing a due famosi calciatori e ha affermato di conoscere almeno altri quattro giocatori della Serie A che sono omosessuali. Dopo aver affrontato lo scandalo delle scommesse nel calcio, Corona è tornato sul tema della difficoltà dei calciatori nel fare coming out.

Recentemente, ha svelato l’identità di altri tre calciatori della Serie A, dichiarando su Telegram di avere informazioni su un quarto calciatore non eterosessuale. Nel suo messaggio, Corona ha sottolineato che molti atleti vorrebbero rivelare la loro sessualità, ma sono ostacolati da un sistema che lui intende combattere. Secondo lui, le pressioni da parte della Lega e delle squadre potrebbero contribuire a mantenere segreti gli orientamenti sessuali dei calciatori.

Corona ha descritto la situazione come un grave problema, sostenendo che il sistema crea un ambiente in cui i giocatori temono per la propria carriera se decidessero di fare coming out. Questo fenomeno, a suo avviso, non consente neanche ai calciatori più talentuosi e celebri di dichiararsi apertamente per paura di ritorsioni nei loro contratti o posizioni in campo.

Pur non rivelando l’identità del quarto calciatore, Corona ha accennato che è uno degli attaccanti più incisivi della Serie A, promettendo di svelare ulteriori dettagli in merito. La sua inchiesta ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un argomento che, secondo lui, continua a essere tabù nel mondo del calcio, specialmente nella massima serie italiana.

Per Corona, l’obiettivo è porre l’accento sulle ingiustizie e sulle pressioni che i calciatori subiscono, creando un dibattito pubblico che possa portare a una maggiore libertà espressiva per gli atleti. Ha concluso le sue osservazioni incoraggiando ulteriori discussioni sul tema e promettendo continui aggiornamenti sulla questione.