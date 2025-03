Corona fa outing a due calciatori della Juve, i tifosi lo attaccano

Negli ultimi due anni, Fabrizio Corona si è proclamato difensore dei calciatori LGBTQ, denunciando un ambiente calcistico che ostacolerebbe il loro coming out. Secondo Corona, molti giocatori della Serie A vorrebbero dichiarare la propria omosessualità, ma si sentono costretti al silenzio a causa di pressioni esterne. Nella sua lotta per la inclusività, ha recentemente fatto outing di due calciatori della Juventus durante un evento, utilizzando un linguaggio ritenuto inappropriato e offensivo.

La reazione dei tifosi juventini è stata immediata e chiara, esprimendo indignazione per le sue affermazioni. Sui social media, in particolare Twitter e TikTok, sono emersi numerosi commenti negativi nei confronti di Corona, molti dei quali evidenziano la sua inadeguatezza a commentare la vita privata di altri. I tifosi hanno criticato il suo attacco, affermando che non esiste un crimine se i calciatori sono gay, e alcuni hanno persino rimosso il suo passato criminale come punto di contrasto.

Le reazioni spaziano da commenti sarcastici a insulti diretti, rivelando un forte disappunto nei confronti del suo comportamento e delle sue dichiarazioni. Alcuni utenti hanno messo in discussione il motivo per cui la gente continuerebbe a pagare per assistere a eventi in cui è presente Corona, sottolineando che il suo atteggiamento è stantio e inappropriato. La comunità calcistica sembra quindi divisa, ma molti si sono schierati contro le sue azioni e il suo modo di affrontare temi così delicati.