Corona e la fake news contro Meloni, inizia il processo: cosa è successo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ammessa oggi come parte civile nel processo a carico di Fabrizio Corona e Luca Arnau, accusati di diffamazione aggravata per aver pubblicato una fake news riguardante una presunta relazione tra la premier e il deputato di Fratelli d’Italia, Manlio Messina. Durante l’udienza tecnica, il legale di Meloni, avvocato Luca Libra, ha rappresentato la presidente davanti ai giudici dell’ottava sezione penale, con un rinvio al 31 marzo per l’ammissione delle prove.

Il decreto di citazione diretta a giudizio, firmato dalla procura di Milano, menziona la notizia infondata riguardante un legame affettivo tra Meloni e Messina, descrivendo quest’ultimo come “bello, bravo e in gran carriera” e suggerendo che fosse lui a “riportare l’amore nel cuore spezzato della premier”. L’articolo era accompagnato da cinque foto alterate per supportare la notizia. La tesi della procura sostiene che Corona, in qualità di caporedattore, avesse procacciato la notizia falsa, effettuato verifiche che ne dimostravano la totale infondatezza, e ordinato la pubblicazione dell’articolo e delle fotografie modificate. Arnau, invece, era responsabile della redazione e della pubblicazione del contenuto. Nella citazione sono indicati sedici testimoni, tra cui le due parti lese.