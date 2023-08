Corona e De Martino, gli ex di Belen ospiti a Belve di Francesca Fagnani

In attesa di vedere Belen Rodriguez a Belve (se mai andrà!) Francesca Fagnani ha deciso di partire dai suoi ex: Fabrizio Corona e Stefano De Martino.

La presenza di Stefano De Martino era stata annunciata dalla conduttrice in tempi non sospetti, mentre il nome di Fabrizio Corona è stato fatto oggi da Davide Maggio che – sul proprio sito – ha così scritto:

“Qualche mese fa l’aveva definita “tv fatta male, cabaret, non giornalismo“. Ora però Fabrizio Corona potrebbe aver cambiato idea. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che l’uomo sarà ospite della prima puntata di Belve, al via con una nuova edizione il prossimo martedì 26 settembre (anche se non è da escludere uno slittamento di una settimana) nel prime time di Rai2. Corona aveva tuonato contro il programma in seguito alle anticipazioni trapelate sulle dichiarazioni di Giacomo Urtis che, al cospetto di Francesca Fagnani, aveva ammesso di essere stato in intimità con lui. Prevedibilmente il rapporto col chirurgo estetico, sarà uno dei temi dell’intervista che promette vari spunti. Corona è un personaggio controverso e dal carattere fumantino, negli ultimi anni protagonista delle cronache giudiziarie ma anche del gossip. Pane per i denti di Francesca Fagnani”.