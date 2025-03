Corona divulga gratuitamente la telefonata a tre con Fedez e Angelica: “Questo perché YouTube mi ha rimosso il video”

Lo scorso gennaio, Fabrizio Corona ha pubblicato un episodio di Falsissimo intitolato “Il Vero Amore Di Fedez”, in cui ha rivelato l’esistenza di Angelica Montini. In un video diviso in due parti, la prima gratuita e la seconda a pagamento, era presente una telefonata a tre tra lui, Fedez e Angelica. Recentemente, YouTube ha rimosso quell’episodio, che aveva raggiunto cinque milioni di visualizzazioni, per motivi di copyright, legati a un frammento del podcast Pulp di Fedez. In risposta, Corona ha ri-pubblicato l’episodio completo, incluso il contenuto censurato, dichiarando: “qui trattative non ne facciamo”.

Nei suoi post sui social, Corona ha criticato Fedez, definendolo un “censore con la spunta blu” e un “ribelle da salotto”, accusandolo di cercare di ripulire la sua immagine e di zittire chi racconta la verità. Ha sottolineato che la rimozione del video non annulla la verità, affermando: “la verità, quella vera, non si cancella con un ban”. Corona ha inoltre consigliato a Fedez di chiudersi in studio e dedicarsi nuovamente alla scrittura, piuttosto che intraprendere battaglie che non sa combattere.

Corona ha reso disponibile la telefonata censurata a tutti, affermando: “Per quei pochi che non l’avessero ascoltata ai tempi… You’re welcome”. La controversia evidenzia il conflitto tra i due, rendendo evidente il desiderio di Corona di rivendicare la propria versione della verità.