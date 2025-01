Corona, bomba su Fedez: “Amava due donne per anni, ecco chi”

Lo scorso ottobre, Fabrizio Corona ha rivelato che Fedez da almeno cinque anni avrebbe amato una donna, identificata come Angelica, oltre a Chiara Ferragni. Nella nuova puntata di Falsissimo, Corona ha approfondito questa presunta relazione, svelando che Fedez avrebbe confessato di amare entrambe le donne, Chiara e Angelica, anche durante i preparativi per il matrimonio con la Ferragni.

Secondo Corona, poco prima del matrimonio, Fedez si trovava in bagno a parlare con Angelica, esprimendo il suo amore per lei. Nonostante il suo legame con Chiara, il rapper cercava un contatto con Angelica. Dopo episodi di crisi a Sanremo, Federico e Angelica si rincontrano, trascorrendo del tempo insieme a ridere e scherzare, ma questa relazione complicata ha influito negativamente sulla sua vita, causando tensioni con Chiara e situazioni di profondo disagio personale, inclusi tentativi di suicidio.

Dopo un periodo di separazione, a settembre 2024, Fedez viene avvistato con diverse ragazze mentre cerca di riconquistare la serenità. Il riavvicinamento con Angelica sembra portargli gioia, ma la situazione è complicata poiché lei è ancora fidanzata. Un incontro tra i due a New York sfocia in una notte d’amore, ma al ritorno in Italia, Angelica decide di allontanarsi, ghostando Fedez.

Con l’emergere della verità, la relazione tra Fedez e Angelica si complica ulteriormente: Fedez scopre che lei ha riprovato a ricostruire il legame con il suo ex fidanzato, portando a conseguenze drammatiche e al caos finale. L’intreccio di questi sentimenti e relazioni continua a dividere l’opinione pubblica e alimentare il gossip.