Corona, bomba su Fedez: “A casa con una big di Sanremo 2025, ecco chi”

Nei giorni scorsi, Fabrizio Corona è stato ospite di Pepep Iodice al Peppy Night, dove ha annunciato che nel suo formato On Air su YouTube avrebbe fatto delle rivelazioni, inclusi retroscena sul Festival di Sanremo. Corona ha colto l’occasione per parlare di Fedez e della sua vita privata, rivelando che Sarah Toscano, dopo un evento organizzato dalla Warner, sarebbe andata a casa del rapper: “Il mio voto per Sarah è dieci, perché è andata a casa di Fedez”.

Corona ha apprezzato anche la performance di Fedez a Sanremo, dichiarando che la sua interpretazione di “Battito” è stata emozionante e lodando il suo lavoro, che ha migliorato grazie a lui e al programma “Falsissimo”. Tuttavia, né Fedez né Sarah Toscano hanno confermato o smentito queste affermazioni.

Nel frattempo, sui social, i fan di Sarah hanno iniziato ad attaccare Corona, esprimendo scetticismo riguardo alle sue parole. Molti commenti su Twitter e TikTok mettono in dubbio le dichiarazioni di Corona, suggerendo che non ci siano prove concrete e che la loro relazione potrebbe essere solo una questione di amicizia tra Fedez e il manager di Sarah, Eugenio. Alcuni fan chiedono di fermare le insinuazioni e difendono la Toscano, etichettando le affermazioni di Corona come falsità.

In sintesi, si è creata una certa tensione intorno alla vita privata di Fedez e agli effetti delle rivelazioni di Corona, mentre i sostenitori di Sarah si mobilitano per difenderla.