“Questa è una decisione importante perché posso prendere la liberazione anticipata e quindi vedo la libertà a breve. Mi hanno sempre revocato l’affidamento in prova per questioni formali”. Così Fabrizio Corona interviene prima dell’udienza davanti al tribunale di Sorveglianza di Milano che segue la sentenza del giugno scorso della Cassazione che ha annullato il provvedimento con revoca retroattiva per cui Corona avrebbe dovuto scontare in carcere di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico. I giudici della Sorveglianza si pronunceranno, probabilmente, entro un paio di giorni sul destino giudiziario di Corona che ha trascorso sei anni in carcere. “A dicembre mi mancherebbero un anno e 8 mesi, ho 46 anni e a 48 torno a essere un uomo libero”, conclude.

Fonte