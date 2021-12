Il coro dei virologi crea polemiche e il professor Matteo Bassetti – protagonista dello show canoro con Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco (Video) – si scontra in tv con Massimo De Manzoni, condirettore del quotidiano La Verità. “Imbarazzante, imbarazzante… E’ imbarazzante perché è la rappresentazione ‘plastica di come vengono trattati gli italiani, come bambini deficienti. Se una persona può pensare di convincere qualcuno a vaccinarsi con questo coretto non ha capito niente. Sappiamo benissimo che è una questione di show e sei sei nello show finisci nel tritacarne”, dice De Manzoni, in collegamento con Agorà.

Bassetti replica: “Lo scopo non era minimamente fare show, abbiamo cantato 1’20”’ per un messaggio positivo”, dice. “Questo giornale ha scelto di essere contro i vaccini. Con loro non parlo più: avete posizioni antiscientifiche. Ci ho parlato poco, ci parlerò ancora meno”.

“Non siamo contro i vaccini, siamo tutti vaccinati. Non è vero quello che dice”, la risposta del giornalista. (immagini raiplay.it)