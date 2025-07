Cornetto Battiti Live: L’estate in musica da non perdere!

Il mondo della musica italiana si appresta a vivere un’altra serata ricca di emozioni. Lunedì 21 luglio, a partire dalle 21:20 su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di “Cornetto Battiti Live”, il festival estivo che unisce artisti di fama nazionale e internazionale.

L’evento si svolgerà a Piazza Molfetta, con performance dal vivo e interviste in diretta da Galatina e Bitonto. Questo terzo appuntamento stagionale vedrà sul palco importanti nomi della musica contemporanea. Tra gli artisti che si esibiranno ci saranno Irama, Anna, Francesco Gabbani, Annalisa, Fedez, Fabio Rovazzi, Capo Plaza e The Kolors, oltre a Coma_Cose, Gabry Ponte, Rkomi, Anna Tatangelo, Fred De Palma, Paola Iezzi, Dani Faiv, Gaia, Sophie and The Giants, Rhove, Clara, Tony Hadley e Bresh.

In aggiunta alle esibizioni musicali, il corpo di ballo, composto anche dagli allievi del talent show “Amici”, arricchirà ulteriormente lo spettacolo con coreografie energiche e coinvolgenti. La regia è affidata a Luigi Antonini, e il festival continua a dimostrarsi uno degli eventi estivi più seguiti e apprezzati dal pubblico italiano.