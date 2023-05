Corinne, Luca, Marco, Nathaly o Pamela: chi uscirà da L’Isola dei Famosi? I sondaggi

Lunedì è arrivato ed è tempo di sondaggi. Chi sarà il naufrago eliminato della settima puntata de L’Isola dei Famosi 2023 tra Corinne Clery, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Nathaly Caldonazzo e Pamela Camassa?

Cinque naufraghi al televoto🔥

Chi vuoi salvare tra Nathaly, Pamela, Luca, Mazzoli e Corinne? #Isola pic.twitter.com/izhhGxqxJl — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2023

Corinne, Luca, Marco, Nathaly, Pamela: cosa dicono i sondaggi di questa settimana.

Come per le altre puntate, anche questa volta il pubblico de L’Isola dei Famosi è stato chiamato a votare in positivo (ovvero hanno risposto alla domanda “Chi vuoi salvare?”) e i sondaggi sembrerebbero essere piuttosto chiari. Ad avere la peggio potrebbe essere Luca Vetrone. E se dovesse andare davvero così non sarebbe una grande perdita, perché ad oggi Luca non ha regalato dinamiche degne di nota a Cayo Cochinos. In ogni caso se dovesse essere lui l’eliminato andrà sull’isola di Sant’Elena, dove adesso ci sono Gian Maria Sainato ed Helena Prestes.

Secondo i sondaggi invece la più votata dovrebbe essere una tra Nathaly Caldonazzo e Pamela Camassa. Va tenuto conto che lo Zoo di 105 ha un pubblico enorme e tantissimi fan pronti a salvare Marco Mazzoli. Quindi aspettiamoci un exploit in diretta. Durante la quinta puntata ad esempio Mazzoli ha brillato al televoto con il 34% delle preferenze, seguito dall’amico e collega Paolo Noise (che si è ritirato la scorsa settimana) con il 32%.

Isola dei Famosi 2023: concorrenti in gara ed eliminati (o ritirati).

Naufraghi in Honduras

Alessandra Drusian

Andrea Lo Cicero

Cristina Scuccia

Corinne Clery

Fabio Ricci

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Naufraghi sull’Isola di Sant’Elena

Gian Maria Sainato

Helena Prestes

Naufraghi tornati in Italia

Claudia Motta | 14 giorni in Honduras

Marco Predolin | 14 giorni in Honduras

Simone Antolini | 24 giorni in Honduras

Alessandro Cecchi Paone | 24 giorni in Honduras

Fiore Argento | 28 giorni in Honduras

Christopher Leoni | 37 giorni in Honduras

Paolo Noise | 37 giorni in Honduras