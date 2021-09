Corinne Clery è tornata a parlare della telerissa avuta con Serena Grandi durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, quando la francese entrò come concorrente a sorpresa a metà gioco.



Vedere due signore del cinema offendersi a vicenda per un vecchio rancore è stato un teatrino triste (per loro) ma tremendamente divertente (per noi) e le ha messe inconsapevolmente sul podio degli eventi più iconici del reality.

Serena Grandi vs Corinne Clery, litigata epica: “Finta come il tuo Oscar! Poraccia. Rifatta. Baule vecchio!” (VIDEO) https://t.co/AtcNO5CCxR

Grazie a quella catfight però le due hanno fatto pace ed ora vivono d’amore e d’accordo. Intervistata da Dagospia, l’attrice francese ha così ricordato quell’evento.

“Non me lo sarei mai aspettato di avere un confronto con Serena al GF Vip, non la vedevo da dieci anni. Serena ha avuto un figlio da Beppe Ercole e dopo anni dalla loro separazione io e Beppe ci siamo fidanzati nel 1995 e sposati nel 2002; all’inizio eravamo tutti una grande e felice famiglia allargata ma poi qualcosa si è rotto, ripensandoci non mi viene nemmeno in mente il vero motivo della rottura. Ad ogni modo sia io sia Serena abbiamo sbagliato ed il confronto che ci hanno fatto fare gli autori del reality show non è stato certo un bello spettacolo, è stata una litigata televisiva orrenda, sembravano due pazze, d’altronde siamo nate tutte e due il 23 marzo, siamo di segno zodiacale Ariete, quindi immagina cosa poteva venirne fuori…

Ripensandoci ora a mente lucida quella litigata però ci ha fatto bene, perché ci siamo poi chiarite e riconciliate e abbiamo ricominciato a risentirci e a frequentarci come ai vecchi tempi. A Serena voglio un bene dell’anima così come ne voglio a suo figlio Edoardo, che conosco da quando aveva cinque anni, per me lui è come un secondo figlio”.