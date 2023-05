Corinne Clery sviene in diretta a L’Isola dei Famosi

Corinne Clery è svenuta a L’Isola dei Famosi dopo aver scoperto di essere stata selezionata per partecipare a una prova di coraggio.

L’attrice francese – che ha la fobia dei serpenti – quando è stata messa davanti una teca coperta ha creduto ci fossero presenti dei serpenti ed è svenuta fra le braccia di Alvin che l’ha sorretta.

corinne clery sviene e ilary resta impassibile #isola pic.twitter.com/pDdIeJ6ilD

— isola out of context (@oocisola) May 15, 2023