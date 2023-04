Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo: “Ecco perché facciamo L’Isola”

Stasera parte la diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi e nel cast ci sono due donne che certamente ci daranno molte soddisfazioni, Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo. Pochi giorni prima di partire per l’Honduras le due naufraghe hanno rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale hanno rivelato cosa le ha spinte ad accettare di partecipare al reality di Ilary Blasi (a parte il cachet).

“Che cosa mi ha convinta a partire? Varie cose a dire la verità. Amo il rischio, l’avventura, e mettermi in discussione. Mi sono convinta piano piano, dopo aver superato tante paure. Ovviamente mi mancheranno molte cose. I miei cani che vivono in simbiosi con me: dormire e svegliarmi con loro.

Mi sono allenata poco perché stavo lavorando, ma ho fatto una decina di lezioni di ginnastica e un po’ di yoga. Il mio maestro quando ha saputo che avrei partecipato all’Isola mi ha fatto fare il marine: sdraiati, alzati, fai qua, fai là… Ho provato tutto!

L’esperienza più simile all’Isola che ho vissuto? Il primo maggio del 1969 mio figlio aveva 2 mesi e sono partita per la Polinesia con lui e mio marito. È stato bellissimo vivere un anno nelle isole all’epoca completamente vergini. Al mio rientro in Italia mi aspetta la vita in mezzo alla natura, gli amici storici, i cani e le nipoti”.