Salgono ancora e in modo drammatico i medici morti in Italia durante l’epidemia di Covid-19: il totale è di 196. Lo segnala la Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, aggiornando il suo ‘elenco dei caduti’ listato a lutto. Le ultime vittime sono: Marco Pugliese, pediatra di Pisa; Antonio Casillo, chirurgo estetico e medico di Napoli che si era messo a disposizione in corsia da quando in primavera c’era stata carenza di personale; Augusto Vincelli, medico di medicina generale di Campobasso, e Maria Addolorata Mangione, geriatra e bioeticista di Latina.

