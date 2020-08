– Strage di Corinaldo, con l’avviso di chiusura delle indagini per 18 persone e una società, la Magic srl, si conclude il filone inchiesta relativo alla sicurezza e alla gestione della discoteca Lanterna Azzurra. Qui nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, in occasione del concerto di Sfera Ebbasta, morirono schiacciati nella calca cinque ragazzi e una madre. Si tratta del filone di inchiesta relativo alle condizioni dell’immobile adibito a discoteca, delle autorizzazioni e della gestione del locale della sicurezza. Giovedì, per la stessa vicenda il gup di Ancona ha emesso sei condanne a pene tra 10 e 12 anni per i sei componenti della cosiddetta banda dello spray, che avrebbe usato una sostanza urticante, scatenando il panico e un fuggi fuggi nella discoteca.Cooperazione in omicidio colposo plurimo aggravato, lesioni anche gravi a circa 200 persone rimaste ferite nella calca all’uscita n. 3 della Lanterna azzurra, disastro colposo aggravato sono i reati ipotizzati in questo filone di inchiesta a carico di tutti gli indagati, che comprendono i gestori della discoteca, gli addetti alla sicurezza, i proprietari dell’immobile (un vecchio capannone agricolo trasformato prima in balera, poi in discoteca), vari consulenti, ma anche i sei componenti della commissione che nel 2017 aveva attestato che lo stabile era nelle condizioni di avere la licenza di pubblico spettacolo. Per questo gruppo, che comprende anche il sindaco di Corinaldo Matteo Principi, c’è anche l’accusa di falso ideologico di pubblico ufficiale.

Secondo la Procura della Repubblica ella Repubblica di Ancona, il locale non poteva essere destinato ad attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, con uscite di sicurezza e vie di fuga inadeguate e la commissione avrebbe omesso di riscontrare l’assenza del certificato di agibilità edilizia dell’immobile, le difformità dell’uscita 3, lo stato di ossidazione delle balaustre (una cedette sotto il peso delle persone ammassate), e l’eccessiva pendenza della rampa. Falso anche per un amministratore della Magic srl e un suo consulente.

L’avviso di chiusura delle indagini, firmato dai pm Valentina Bavai e Paolo Gubinelli e dal procuratore capo Monica Garulli, è stato recapitati ai 17 indagati originari, ai quali si sono aggiunti una diciottesima persona, un addetto alla sicurezza di Rimini, e la società. Il riminese sarebbe stato incaricato di vigilare all’uscita 3, ma non lo avrebbe fatto, lasciandola di fatto incustodita.