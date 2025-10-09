Corinaldo: il Borgo più Amato d’Italia da scoprire

Corinaldo è stato premiato con la bandiera arancione dal Touring Club Italiano, grazie al suo eccellente rapporto tra soddisfazione dei turisti e popolarità. Questo riconoscimento è stato attribuito durante la decima edizione del Premio Italia Destinazione Digitale, che si svolge all’Italy Arena del Ttg Travel Experience a Rimini.

Il “Borgo più Amato d’Italia” ha ricevuto questo titolo per le sue performance nei settori della reputazione e della notorietà. Il sindaco Gianni Aloisi ha commentato con orgoglio il premio, sottolineando l’impegno della comunità e degli operatori turistici nel promuovere le Marche. Ha assicurato che continueranno a lavorare per offrire esperienze memorabili ai visitatori, valorizzando il territorio.

Il Premio Italia Destinazione Digitale, un’iniziativa di The Data Appeal Company in collaborazione con il Touring Club Italiano, riconosce le destinazioni per la loro reputazione digitale, qualità dell’offerta ed accoglienza, come percepito dai visitatori. Per l’edizione recente sono stati analizzati 29,5 milioni di contenuti online e oltre 770 mila punti di interesse, utilizzando modelli di intelligenza artificiale generativa.

Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, ha evidenziato come Corinaldo rappresenti quanto di meglio le Marche possono offrire: un borgo autentico con paesaggi mozzafiato e una ricca accoglienza. Ha ribadito come il premio confermi l’efficacia della strategia regionale incentrata sui borghi, che valorizza la qualità della vita e le peculiarità locali, amplificando la promozione turistica attraverso la comunicazione digitale.