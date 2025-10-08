Corinaldo, il Borgo più Amato delle Marche da Scoprire

Corinaldo è stato insignito del titolo di “Borgo più apprezzato d’Italia” durante l’edizione del Premio Italia Destinazione Digitale, tenutasi all’Italy Arena del TTG Travel Experience a Rimini. Questo premio, considerato tra i più prestigiosi nel turismo italiano, è stato ideato da The Data Appeal Company in collaborazione con il Touring Club Italiano. Esso riconosce le destinazioni che eccellono in reputazione digitale, qualità dei servizi e accoglienza, secondo il parere dei visitatori.

Il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, ha dichiarato che questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione per la regione. Corinaldo rappresenta un borgo autentico, con comunità dinamiche e paesaggi mozzafiato. Acquaroli ha sottolineato come la strategia di valorizzazione dei borghi marchigiani, incentrata sulle persone e sulla qualità della vita, sia stata confermata da questo premio. Inoltre, il potere della comunicazione digitale ospita un valore aggiunto per l’attrattiva dei territori.

Il premio è stato assegnato in occasione di un intervento che ha esplorato come l’intelligenza artificiale stia influenzando la narrazione e le relazioni tra le destinazioni turistiche e i viaggiatori. La nuova era digitale consente alle destinazioni non solo di analizzare dati, ma anche di interagire con l’IA per affrontare sfide come sostenibilità e personalizzazione dell’esperienza.

Corinaldo, con il suo patrimonio medievale ben conservato e la ricca offerta culturale, ha saputo rappresentare le tradizioni marchigiane. La sua vittoria è parte della strategia “Marche, Regione dei Borghi”, dedicata allo sviluppo sostenibile dei piccoli centri. Il Premio Italia Destinazione Digitale, fondato su dati oggettivi, continua a rafforzare la visibilità delle Marche come meta turistica di qualità.