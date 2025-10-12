15.2 C
Roma
domenica – 12 Ottobre 2025
Viaggi

Corinaldo: il borgo marchigiano più amato d’Italia

Da StraNotizie
Corinaldo: il borgo marchigiano più amato d’Italia

Corinaldo è stato insignito del titolo di “Borgo più apprezzato d’Italia” nel contesto del Premio Italia Destinazione Digitale, consegnato durante il TTG Travel Experience a Rimini. Questo premio, considerato un’importante riconoscenza per il turismo italiano, valuta le destinazioni sulla base della reputazione digitale, della qualità dei servizi e dell’accoglienza, come percepito dai visitatori.

L’edizione 2025 ha analizzato oltre 29 milioni di contenuti online e più di 770.000 punti di interesse, utilizzando modelli di Intelligenza Artificiale per offrire un’analisi moderna e accurata del panorama turistico nazionale. Il presidente Francesco Acquaroli ha espresso soddisfazione per questo riconoscimento, sottolineando come Corinaldo rappresenti l’autenticità delle Marche, grazie a paesaggi incantevoli, una comunità viva e un’accoglienza memorabile. La vittoria rispecchia il successo della strategia “Marche, Regione dei Borghi”, che promuove i piccoli centri come elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile.

Durante la cerimonia di premiazione è stato presentato uno speech sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel turismo, evidenziando come questa tecnologia stia trasformando le modalità di interazione tra destinazioni e visitatori. Le Marche, con le loro tradizioni e l’alta qualità dell’offerta culturale, si posizionano sempre più come una meta attrattiva.

Il Premio Italia Destinazione Digitale si basa su dati oggettivi riguardanti il sentiment online e la reputazione digitale delle destinazioni. La sua connessione con il Touring Club Italiano, un’agenzia storica, aumenta il prestigio di questo riconoscimento, che celebra un decennio di attività.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Spyware e Privacy: Scopri il Caso Paragon al Festival Rumore
Articolo successivo
Intelligenza Artificiale in Italia: Regole e Obblighi Professionali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.