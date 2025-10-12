Corinaldo: il borgo marchigiano più amato d’Italia

Corinaldo è stato insignito del titolo di “Borgo più apprezzato d’Italia” nel contesto del Premio Italia Destinazione Digitale, consegnato durante il TTG Travel Experience a Rimini. Questo premio, considerato un’importante riconoscenza per il turismo italiano, valuta le destinazioni sulla base della reputazione digitale, della qualità dei servizi e dell’accoglienza, come percepito dai visitatori.

L’edizione 2025 ha analizzato oltre 29 milioni di contenuti online e più di 770.000 punti di interesse, utilizzando modelli di Intelligenza Artificiale per offrire un’analisi moderna e accurata del panorama turistico nazionale. Il presidente Francesco Acquaroli ha espresso soddisfazione per questo riconoscimento, sottolineando come Corinaldo rappresenti l’autenticità delle Marche, grazie a paesaggi incantevoli, una comunità viva e un’accoglienza memorabile. La vittoria rispecchia il successo della strategia “Marche, Regione dei Borghi”, che promuove i piccoli centri come elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile.

Durante la cerimonia di premiazione è stato presentato uno speech sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel turismo, evidenziando come questa tecnologia stia trasformando le modalità di interazione tra destinazioni e visitatori. Le Marche, con le loro tradizioni e l’alta qualità dell’offerta culturale, si posizionano sempre più come una meta attrattiva.

Il Premio Italia Destinazione Digitale si basa su dati oggettivi riguardanti il sentiment online e la reputazione digitale delle destinazioni. La sua connessione con il Touring Club Italiano, un’agenzia storica, aumenta il prestigio di questo riconoscimento, che celebra un decennio di attività.