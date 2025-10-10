Corinaldo, il Borgo delle Marche più amato d’Italia

Corinaldo è stato premiato come il ‘Borgo più apprezzato d’Italia’ nella X edizione del Premio Italia Destinazione Digitale 2025, svoltosi all’Italy Arena del TTG Travel Experience.

La Regione sottolinea che Corinaldo, con le sue mura medievali ben conservate, le tradizioni vive e un’offerta culturale e turistica di qualità, rappresenta l’autenticità delle Marche. Questa vittoria è parte della strategia ‘Marche, Regione dei Borghi’, che promuove i piccoli centri come motori di sviluppo sostenibile e identitario.

Il Premio Italia Destinazione Digitale, ideato da The Data Appeal Company in collaborazione con il Touring Club Italiano, è definito il premio Oscar del turismo italiano e riconosce le destinazioni per la loro reputazione digitale, qualità dell’offerta, accoglienza e servizi, come percepiti dai visitatori.

Per l’edizione 2025, sono stati analizzati 29,5 milioni di contenuti online e oltre 770 mila punti di interesse, utilizzando modelli di Intelligenza Artificiale generativa per fornire un quadro attuale del turismo nazionale.

Il presidente Francesco Acquaroli ha commentato la vittoria di Corinaldo come un simbolo delle Marche, evidenziando l’importanza della comunità, dei paesaggi e della qualità dell’accoglienza. Il premio conferma l’efficacia della strategia sui borghi, mettendo in risalto come la comunicazione digitale amplifichi l’attrattività e la promozione del territorio.

Il riconoscimento è stato consegnato durante un intervento che ha trattato come l’intelligenza artificiale stia cambiando la narrativa delle destinazioni e il rapporto con i viaggiatori. In questa nuova era, le destinazioni non si limitano ad analizzare dati, ma utilizzano l’IA per interagire con i visitatori affrontando sfide complesse come la sostenibilità.

Il Premio si basa su dati oggettivi, come la reputazione digitale e la qualità dell’offerta enogastronomica. La collaborazione con il Touring Club Italiano, che vanta una lunga storia, aggiunge prestigio al premio, che celebra il suo decennale. Le Marche si affermano quindi come meta sempre più riconoscibile e apprezzata per la qualità delle esperienze offerte.