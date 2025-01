Cori razzisti contro Vlahovic, vietata la trasferta ai tifosi della Fiorentina

Tifo violento e cori razzisti hanno portato a una serie di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tifosi delle squadre di calcio Cremonese, Brescia, Salernitana e Fiorentina. Il dipartimento della pubblica sicurezza ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di queste squadre, invitando i prefetti delle città coinvolte a predisporre le necessarie ordinanze.

Gli eventi che hanno scatenato queste decisioni sono diversi e gravi. Il 26 dicembre, durante la partita di Serie B tra Frosinone e Salernitana, un tifoso ha lanciato una bomba carta contro sette operatori sanitari, che sono stati poi ricoverati in ospedale per controlli dell’udito. Questo episodio ha portato al divieto di trasferta per i tifosi della Salernitana.

Nella stessa giornata, si è svolto il match tra Cremonese e Brescia. Alla fine della partita, circa 250 tifosi bresciani hanno tentato di oltrepassare le forze dell’ordine, lanciando oggetti contro la Polizia, che ha risposto con lacrimogeni per disperderli. Nel contesto di questa conflitto, circa 150 tifosi della Cremonese hanno tentato di avvicinarsi a quelli avversari. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a cinque agenti lievemente feriti, e sono stati disposti divieti di trasferta anche per i tifosi di Cremonese e Brescia.

Un altro episodio si è verificato a Torino, durante la partita di Serie A tra Juventus e Fiorentina. Al ventesimo minuto del primo tempo, alcuni tifosi fiorentini hanno intonato cori razzisti nei confronti dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, costringendo l’arbitro a fermare il gioco per due minuti. Questi cori sono stati documentati dalle telecamere e la questione sarà esaminata dal giudice sportivo. Nel frattempo, è stata deciso il divieto di trasferta per i tifosi della Fiorentina.

Questi incidenti evidenziano un clima crescente di violenza e razzismo negli stadi italiani, portando le autorità a prendere misure più severe per garantire la sicurezza sia dei tifosi che delle comunità. Le restrizioni messe in atto mirano a prevenire ulteriori episodi di violenza e a mantenere un ambiente più sicuro per il calcio in Italia.