Cori razzisti contro Vlahovic, Daspo per 9 tifosi Atalanta

Impediranno l’accesso per un periodo che andrà da 1 a 5 anni. Per due tifosi si aggiungerà la richiesta dell’obbligo di firma in occasione delle future partite del club

Cori razzisti dalla curva dell’Atalanta contro il giocatore della JJuventus Dusan Vlahovic, sono 9 i provvedimenti di Daspo firmati dal questore della provincia di Bergamo, in fase di notifica. Impediranno l’accesso per un periodo che andrà da 1 a 5 anni, nei confronti di altrettanti tifosi che si sono resi responsabili di ripetuti cori, con evidente sfondo di discriminazione razziale, nei confronti del giocatore durante l’incontro di calcio disputato il 7 maggio scorso.

Gli accertamenti hanno permesso di individuare chiaramente i tifosi destinatari della misura suddetta, attraverso la visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza. Per due tifosi, oltre al provvedimento del Daspo, si aggiungerà la richiesta dell’obbligo di firma in occasione delle future partite dell’Atalanta, in quanto si erano già resi responsabili di atti violenti nel corso di precedenti incontri di calcio, già sanzionati. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare altri soggetti che hanno partecipato ai cori discriminatori.