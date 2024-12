Cori contro Vlahovic, sospesa Juve-Fiorentina: cosa è accaduto

Ennesimo episodio di discriminazione in Serie A durante la partita Juventus-Fiorentina, valida per la 18esima giornata del campionato. Dopo soli sette minuti di gioco, la gara è stata sospesa a causa di cori discriminatori rivolti dai tifosi della Fiorentina a Dusan Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina ora in forza alla Juventus. La situazione è stata portata all’attenzione dell’arbitro dallo stesso Vlahovic, il quale ha indicato il comportamento inappropriato dei tifosi. L’arbitro, a quel punto, ha convocato i capitani delle due squadre, spiegando che se i cori fossero continuati, avrebbe sospeso definitivamente la partita.

In seguito, lo speaker dello stadio ha fatto un annuncio per sensibilizzare i tifosi sul comportamento da tenere, mentre il capitano della Fiorentina, Ranieri, è sceso sotto il settore occupato dai supporter viola per incoraggiarli a fermarsi e a tenere un atteggiamento più rispettoso. Ha anche cercato di fare leva sul simbolo della sua squadra, indicando lo stemma sulla maglia, a sottolineare l’importanza di un comportamento corretto e sportivo.

Questo episodio evidenzia ancora una volta il problema della discriminazione e del razzismo nel calcio italiano, una questione che continua a preoccupare gli organi di governo del calcio e la società civile. Nonostante i vari sforzi per combattere queste pratiche, i tifosi di alcune squadre continueranno a esprimere forme di intolleranza, mettendo in discussione i progressi fatti nel settore.

Le conseguenze di tali comportamenti non riguardano solo l’atmosfera interna alla partita, ma hanno anche ripercussioni sull’immagine del calcio italiano a livello internazionale. La Federazione italiana e la Lega Serie A sono state spesso criticate per la loro risposta a episodi simili e per la mancanza di misure efficaci e rapide contro le violazioni della dignità umana e del fair play.

La speranza è che la situazione possa migliorare e che eventi come questo diventino rara eccezione piuttosto che una costante nel panorama calcistico. Intanto, la sospensione della partita rappresenta un segnale forte contro la discriminazione, ma anche un richiamo alla responsabilità di tutti gli attori coinvolti, dai tifosi ai dirigenti delle squadre.