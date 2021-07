Corey Taylor degli Slipknot dice la sua sui concerti per le persone che non si sono sottoposte al vaccino: il cantante sbotta.

Corey Taylor degli Slipknot attacca chi vuole andare ai concerti senza vaccino. Mentre qualcuno, come Eric Clapton, crede sia discriminatorio escludere dai concerti gli spettatori senza Green Pass e vaccino, la voce dello storico gruppo metal si scaglia con grande enfasi contro tutti coloro che scelgono comunque di partecipare a concerti e spettacoli pur sapendo di non essere vaccinati.

Slipknot: Corey Taylor contro chi non si vaccina e va ai concerti

In un momento di pandemia così grave, bisogna fare di tutto per evitare problemi e conseguenze gravi sulla salute. Intervistato da Heavy Consequence, Corey Taylor degli Slipknot ha quindi scelto di scagliarsi contro chi ancora mostra un comportamento irrispettoso e soprattutto irresponsabile.

concerto

Secondo il pensiero del noto cantante, le persone credono che farsi un vaccino sia come firmare un accordo con il diavolo. Tutto sembra frutto di una cospirazione, e invece spesso ci si dimentica che è possibile trovare tutte le informazioni che desidereremmo avere sul vaccino direttamente online. Comprensibile che qualcuno sia spaventato, soprattutto per come è stata gestita la situazione dai media. Ma questo non deve portare a evitare la vaccinazione.

Corey Taylor a favore dei vaccini

Il cantante della band dell’Iowa, che dovrebbe ricongiungersi al gruppo a breve, dopo il termine di un tour solista, ha quindi voluto invitare tutti a sottoporsi alla vaccinazione. Anche se a modo suo: “Se metti a rischio le persone permettendo che si ammalino, non dovresti neanche volerci andare ai concerti. Si tratta di buon senso. E se poi lo fai davvero, di mettere in pericolo le persone, allora sei un coglio*e. E non dovrebbero farti entrare. In sostanza, per me è una questione di buon senso, ma non ne vediamo molto in giro di questi tempi“. Parole chiarissiem da parte dell’artista, che da poco ha perso il suo buon amico Joey Jordison, ex batterista e fondatore degli Slipknot.

Di seguito Snuff in una versione acustica: