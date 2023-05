Corey Mylchreest: cosa pensa di Regé-Jean Page e Jonathan Bailey

Le due stagioni di Bridgerton (e di conseguenza anche il prequel Queen Charlotte) di Shonda Rhimes si basano fondamentalmente tutte su storie d’amore che hanno come protagonista un manzo. La prima stagione ha visto protagonista Regé-Jean Page che ha vestito i panni del Duca di Hasting (la sua scena col chiucchiaino è famosissima); la seconda si è spostata su Jonathan Bailey che è stato Anthony Bridgerton, mentre lo spin off vede protagonista Corey Mylchreest nei panni di un giovane King George.

Corey Mylchreest e Freddie Dennis abitano insieme anche nella vita reale https://t.co/N1TV2ULxqz #QueenCharlotte — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 12, 2023

Come successo per Page e Bailey, anche Mylchreest ora è sulla bocca di tutti e per questo è conteso dai media di tutto il mondo. Il paragone con i suoi predecessori gli è stato ovviamente fatto più volte e come riportato da DanInSeries, questa è stata la sua risposta:”Regé-Jean Page e Jonathan Bailey? Sono entrambi due persone davvero adorabili. Sono anche incredibilmente belli. E sono ben consapevole che competono in una categoria diversa dalla mia“.

Alla testata Today, invece, Corey Mylchreest ha confessato di aver sentito privatamente Page: “Mi ha detto: ‘Qualsiasi cosa che ti può ostacolare tra un “azione” e un “taglia” non esiste. Quello che invece ti aiuta, consideralo. Accogli questi elementi, ma tutto il resto, lascia che scivoli via da te‘”.

UHM?



Prima Page, poi Bailey e infine Mylchreest: Shonda Rhimes conferma di essere una che ci vede lungo.