() – “Le radio libere da circa quarant’anni svolgono un ruolo fondamentale per l’informazione. Lo fanno ancora oggi con straordinaria effervescenza, vivacità e soprattutto con grande sacrificio. La Regione Campania, prima in Italia, celebra il valore di queste preziose sentinelle dei territori istituendo ufficialmente, con approvazione unanime del Consiglio, il 28 luglio quale Giornata delle Radio libere”. Queste le parole di Carola Barbato, neopresidente del Corecom Campania, in occasione della celebrazione della Giornata delle Radio libere promossa dalla Regione Campania.

“Proprio il 28 luglio del 1976, infatti, una storica sentenza della Corte Costituzionale – prosegue Barbato – sancì lo start alla liberalizzazione delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale. E la radio privata fu. Agli editori radiofonici, agli operatori del settore, alle tante voci (talvolta senza volto) care e familiari ai più, gli auguri del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, casa sempre aperta al confronto”.